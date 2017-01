Vier mannen leggen klein autootje op dak op parking

Heist-op-den-Berg - Een schijnbaar gecrashte auto op de Boudewijnlaan zorgt dezer dagen voor gefronste wenkbrauwen in Heist-op-den-Berg. Het wagentje werd door vier mannen omvergeduwd en op het dak gelegd en maakt op die manier onderdeel uit van een reclamestunt. En die blijkt nog te werken ook.

Heel wat voorbijgangers denken een fractie van een seconde dat er een spectaculaire crash gebeurd is voor de deur van zakenkantoor Gorris. “Ik ben meteen gestopt om te gaan helpen. Niet dus. Morgen heb ik maar een afspraak gemaakt bij de oogarts”, klinkt het sportief op sociale media bij mensen die in de maling zijn genomen. Nog altijd draaien mensen terug om de speciale compositie beter te bekijken.

De auto blijkt een onderdeel van een reclamestunt te zijn. “Naar aanleiding van het Autosalon maken we de mensen attent dat ze bij ons interessante leningen en verzekeringen kunnen afsluiten. Het is eens wat anders dan een klassieke reclamecampagne, want die zien de mensen toch niet”, lacht zaakvoerder Raf Gorris.

Aan de voorbereidingen van de stunt kwam wel wat zweet te pas. “We hebben het autootje gehaald bij een plaatselijke carrosserie. Eens het hier stond, hebben we het handmatig omgeduwd en op het dak gelegd. Mijn schoonzoon en twee kameraden van hem hebben me geholpen”, vertelt Raf.

