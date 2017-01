Vrouw maakt jaar lang elke (!) dag outfit voor poppenkastpop

Nijlen / Mechelen - De 52-jarige Ingrid Rottiers uit Nijlen heeft een bijzonder project afgerond. In 2016 maakte ze elke dag van het jaar een nieuwe outfit voor een poppenkastpopje. En elke dag, dat mag je letterlijk nemen, ook op dagen dat het absoluut niet paste.

De vrouw deed haar dagelijkse inspanning ten voordele van het Kinderkankerfonds. “Ik heb de popjes aan tien euro per stuk verkocht. In totaal heb ik dus 3.660 euro verdiend. De mensen konden dan laten weten wat ik moest maken. Dat ging van een sportfiguur tot een ruiter of een kolenboer. De poppen zelf heb ik in de kringloopwinkel of via het internet gekocht. Ik heb ze dan nieuwe kleren gegeven”, legt Ingrid uit.

“Sommige mensen geloofden niet dat ik het zou volhouden. Ze dachten dat ik het snel beu zou zijn. Maar zo was ik nog meer gemotiveerd om het vol te houden en geen enkele dag over te slaan. Elke dag heb ik een foto naar mijn zus gestuurd als bewijs. Nooit heb ik een dag overgeslagen. Ook als ik geen tijd had, of te moe was."

De popjes werden deze week aan de kopers verdeeld. “Zelf heb ik er ook een paar gekocht als herinnering. Ik heb gekozen voor diegenen die op een speciale datum gemaakt zijn, bijvoorbeeld de verjaardag van mijn zoon. Al de rest is weg.”

