Rode Kruis ruilt vaste stek na veertig jaar in voor brandweerkazerne

Heist-op-den-Berg - De Heistse afdeling van het Rode Kruis verlaat de huidige lokalen aan het oud-gemeentehuis van Itegem. De gemeente gaat het gebouw verkopen. De werking wordt verdergezet in de brandweerkazerne in Hallaar.

"Het gebouw was in slechte staat. Onder andere het dak moest dringend vernieuwd worden”, legt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) uit. “Na het sluiten van de uitleenpost was een verkoop dus de enige oplossing om hoge kosten te vermijden. We konden het gebouw uiteraard niet van de hand doen als het Rode Kruis er nog op de site aanwezig was. Daarom heb ik hen gevraagd om uit te kijken naar een andere locatie. In tussentijd heb ik beloofd dat het gebouw niet verkocht zou worden zolang ze geen nieuwe stek hadden gevonden. Dat is nu wel het geval.”

Concreet gaat het om de conciërgewoning aan de brandweerkazerne. “De conciërge gaat met pensioen en het gebouw komt vrij. Daar kunnen ze hun werking verderzetten. Het is geen onlogische keuze, want het gaat om twee diensten die bij mekaar passen. Het zal voor beiden even wennen zijn, maar ik zal er persoonlijk mee op toezien dat beide partijen zich goed zullen voelen in de nieuwe situatie”, aldus de burgemeester.

Het Heistse Rode Kruis zit al in de huidige gebouwen sinds 1979. “Het zal dus zeker pijn doen als we hier moeten vertrekken. Ook al begrijpen we dat het moeilijk anders kon”, reageert Louis Vervoort, die afdelingsvoorzitter is van Rode Kruis Heist.

“Dit was altijd een ideale locatie voor ons. We hadden er ruimte en parking genoeg. De nieuwe lokalen zijn qua oppervlakte ongeveer even groot als de huidige. Al denk ik dat we door de indeling bepaalde zaken er niet meer zullen kunnen organiseren. Zo zullen we voor grotere opleiding wellicht moeten uitwijken naar een zaal in het cultuurcentrum. Maar dat zien we later nog wel verder. We zijn nu vooral opgelucht dat we een nieuwe stek hebben”, aldus Vervoort.

De vraag is wat er gaat gebeuren als de brandweerpost binnen enkele jaren verhuist. De brandweerzone heeft namelijk de intentie om binnen een vijftal jaar een nieuwe brandweerkazerne te openen die centraler ligt en de zuidelijkere gebieden van Heist sneller kan bedienen. “Tegen dan zal er een definitieve oplossing gevonden moeten worden”, weet Vervoort.

De burgemeester zegt dat de vrijwilligers zich ook dan geen zorgen hoeven te maken. “Het Rode Kruis kan dan eventueel een overeenkomst met de zone sluiten om er ook lokalen te betrekken. Of ze blijven in Hallaar, of ze vinden een andere oplossing. Ook in de toekomst willen we als gemeente mee verzekeren dat ze een goede huisvesting hebben. Ze mogen op beide oren slapen”, belooft Vleugels nog.