Heistse krijgt toelating voor unieke onderneming in VS

Heist-op-den-Berg - Nog een paar weken en dan stapt de avontuurlijke Marlies Van den Berge (31) het vliegtuig op voor wat zich aankondigt als een onvergetelijke trip. De Heistse topraftster heeft een ticket op zak om de Colorado af te varen, een loodzware onderneming door het hart van de Grand Canyon.

Van 9 tot 29 maart zal ze samen met negen heren de Colorado afvaren, dwars door de Grand Canyon. Het is een tocht van maar liefst 448 kilometer. “Het is een nationaal park en je hebt een toestemming nodig om op de Colorado River te mogen varen. Door loting heb ik het geluk gehad om een plaatsje te bemachtigen”, legt Marlies uit.

Ze verzamelde negen andere leden van de club om de tocht samen mee af te leggen. “We leggen de afstand af met drie rafts en zes kayaks. De rivier telt 95 stroomversnellingen, waarvan er een aantal als zeer moeilijk worden gekwalificeerd. We zullen ook drie weken lang afgesloten zullen zijn van de bewoonde wereld. We zitten dan heel diep in een kloof zonder enige vorm van bebouwing of bewoning. Dat betekent dat we voor drie weken proviand, kleding, kampeerspullen en alles wat je als mens nog meer nodig hebt moeten meenemen. Een douche zal er niet zijn, we nemen wel een draagbaar toilet mee. Kamperen doen we op plekjes langs de rivier.”

Lees meer in de maandagkrant