School stoot op probleem tijdens uitbreiding

Heist-op-den-Berg - Bij de uitbreiding van basisschool De Hei in Pijpelheide zijn onverwachte problemen opgedoken. De aannemer moet een fors bedrag ophoesten om dat op te lossen, al wil de gemeente liever niet extra diep in de buidel tasten.

Een forse meerkost van 250.000 euro. Dat is wat er volgens de aannemer nodig is om de uitbreiding van de school in Pijpelheide weer vlot te trekken. “De bedoeling is om op het huidige gebouw een extra verdieping te bouwen. Maar in de loop van de werkzaamheden is vastgesteld dat er problemen met de stabililteit zijn. Het huidige gebouw zou misschien niet sterk genoeg zijn om de uitbreiding te dragen”, legt schepen van Onderwijs Eric Verbist (CD&V) uit.

“We zijn daar niet blij mee, we keuren dat bedrag ook niet zomaar goed. We zitten nu samen met de architect, de aannemer en een stabiliteitsingenieur om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Of dat vertraging zal opleveren? Dat is mogelijk, al is het nu te vroeg om daar een antwoord op te geven. De streefdatum is september en dat is nog altijd onze hoop”, aldus de schepen.

In november is er tijdens een onweer ook water in de muren terechtgekomen. “Al zal dat normaal geen groot probleem opleveren”, aldus de schepen nog.