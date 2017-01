Gemeentegrens duidelijk zichtbaar op fietsostrade

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - Voor fietsers was het zaterdag erg duidelijk waar de gemeentegrens van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen precies lag. Op de fietsostrade was de kant van Mechelen ijsvrij gemaakt, terwijl aan de kant van Sint-Katelijne-Waver de gevolgen van het winterse weer nog heel duidelijk aanwezig waren.

De situatie inspireerde één van onze lezers alvast tot deze foto. Het beeld doet wat denken aan een veel gedeelde foto van enkele dagen geleden, genomen op de grens van Elsene en Brussel. De strooidienst was daar ook letterlijk aan de gemeentegrens gestopt, ook al liep de straat nog verder. "Typisch Belgisch", klonken de commentaren toen.

Op basis van dit beeld algemene conclusies trekken over de ijver van de strooidiensten in de twee gemeenten, is wellicht voorbarig. Al was het wel veel veiliger om op Mechelse grondgebied te fietsen. Zullen we het maar houden op 'typisch Mechels'?