Vertegenwoordigers moskee en Kerk werken samen om leerlingen religie te doen doorgronden

Heist-op-den-Berg / Mechelen - Hoe kan je leerlingen beter iets bijbrengen over religie dan door iemand van de moskee en een priester samen te brengen? Dat moeten de leerkrachten van het Centrum Deeltijds Onderwijs van Heist-op-den-Berg gedacht hebben. En zo gebeurde het deze week, met dubbelgesprekken in de kerk én in de moskee in Mechelen.

“Van religie liggen we normaal niet echt wakker. Ik volg een opleiding als lasser en dat is mijn eerste prioriteit, met God ben ik normaal niet echt bezig”, zegt de 17-jarige Jesse Horemans.

Maar dat is exact waar de leerling een voormiddag in werden ondergedompeld. “We hebben deze week verschillende van deze ontmoetingen georganiseerd voor onze leerlingen”, zegt Bram Van Dyck van CDO Heist-op-den-Berg. “We zijn nu bezig met herinneringseductie en daarom willen we ook buiten de schoolmuren indrukken opdoen.”

“We waren heel blij dat priester Guy De Keersmaecker en diaken Louis Apers van de Mechelse Catharinaparochie en vrijwilliger Fayssal Okrich van de Mechelse moskee Al Buraq de tijd hebben genomen om met onze leerlingen in gesprek te gaan. Op die manier hebben we ook een speciale ontmoeting bewerkstelligd, want zo vaak gebeurt het niet dat een priester en iemand van de moskee mekaar ontmoeten. We hebben het afwisselend gedaan in een kerk en in de moskee. We moesten wel naar Mechelen uitwijken, want in Heist heb je niet iets als een moskee”, legt Van Dyck uit.

De discussie bracht in elk geval gespreksthema’s naar voren die voor de leerlingen niet-alledaags zijn. De 17-jarige Jesse beaamt dat. “Wat ik er vooral van geleerd heb? Dat je geen vooroordelen moet hebben", klonk het.

Lees meer in de zaterdagkrant