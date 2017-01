Unizo: “KMO-zone kan Heistse groeipool worden”

Heist-op-den-Berg - De commotie in de buurt door de ontwikkeling van het toekomstig KMO-park Langveld in Heist-op-den-Berg is niet terecht. Dat zegt Unizo Heist-op-den-Berg.

Nu het openbaar onderzoek afloopt, werden ook de adviezen bekendgemaakt. De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening gaf groen licht, terwijl de landbouwraad, de milieuraad en de overkoepelende gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening allen een negatief advies gaven.

Unizo springt nu in de bres voor de KMO-zone. “Er is in Heist een tekort aan kavels. Oorspronkelijk was de zone veel groter. Tweederde van het terrein dat oorspronkelijk voorzien was, is geschrapt omwille van de waterhuishouding. Ook aan de Knotwilgenweg is een gedeelte dat voorzien was, geschrapt omwille van dezelfde reden. We ramen dat 14 hectare niet kan ontwikkeld worden, die eerst wel voorzien was in het Ruimtelijk Structuurplan”, zeggen Dries Cannaerts en Gert De Meutter van Unizo.

“We hopen daarom op een modern KMO-park voor lokale bedrijven dat bestaat uit compacte, betaalbare units die tegen elkaar worden gebouwd met een optimaal ruimtegebruik. Er kan een gemengd gebruik zijn, met productie, kantoor, toonzaal, wonen, enzovoort. Heist-op-den-Berg kan hier een groeipool laten ontstaan voor maakindustrie die past op deze schaal. Denk maar aan de trend van 3D-printing en gespecialiseerde ambachtelijke productie. De cluster van kleine ondernemingen kan veel extra lokale tewerkstelling genereren”, klinkt het.

“We moeten af van het idee dat er enkel zwaar belastende en grootschalige industrie zou mogelijk zijn op Langveld. Een bedrijvenpark kan best aantrekkelijk en ecologisch gebouwd worden en kan goed geïntegreerd worden in de buurt. Om aan lokale tewerkstelling te kunnen werken is er ook ruimte voor nodig”, besluiten de Unizo-vertegenwoordigers.