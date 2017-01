“Vraag aan Rik Torfs om tuin open te stellen”

Heist-op-den-Berg - De gemeente moet aan rector Rik Torfs vragen of zijn tuin niet kan opengesteld worden voor de Heistenaars. Dat heeft oppositiepartij ETA op de jongste gemeenteraad voorgesteld.

Heistenaar Rik Torfs werd vorig jaar tot ridder geslagen in de Orde van de Zwaan. Hij heeft nog steeds zijn ouderlijk huis in zijn bezit aan de voet van de Heistse berg, al komt hij er nog maar af en toe. De knappe tuin zou volgens ETA ideaal zijn om het gebrek aan groene ruimte in het centrum op te vangen. “In en rond de Bergstraat is er veel te weinig groen. De tuin in de Oude Godstraat zou ideaal zijn om mensen in te laten verpozen. Hij heeft als ridder in de Orde van de Zwaan aangegeven dat hij zich sociaal wil engageren. Dit zou een prima initiatief kunnen zijn, waar de Heistenaars veel aan zouden kunnen hebben”, aldus Baestaens, die het niet zo begrepen heeft op de ridderorde.

Het raadslid noemde enkel het adres, al had ongeveer iedereen door wie er op dat adres woont. “Het kan eventueel mits een vergoeding gebeuren, of maar occasioneel opengesteld worden. In 2010 zijn er al besprekingen geweest tussen de gemeente en de eigenaar over de tuin op dat adres. Het is tijd voor een nieuwe poging”, klonk het verder.

Burgemeester Luc Vleugels (CD&V) nam het voor Torfs op. “Ik denk dat dit voorstel vooral bedoeld is om onze ridderorde te ridiculiseren. Wat wel klopt is dat het een zeer aantrekkelijke locatie is. In het verleden is het domein al opengesteld voor de Heistse zomerschilders. Maar een verdere openstelling lijkt totaal niet aan de orde. Het is niet omdat het ons goed zou uitkomen, dat we dat stuk grond zomaar kunnen claimen. Ieder heeft zijn rechten en daar moeten we respect voor hebben.”

“De vorige onderhandelingen waar ETA het over heeft, hadden hier trouwens niets mee te maken. Dat ging toen over het openstellen van een smalle strook naast de muziekacademie om er een doorsteek te maken richting de achterliggende parking. Maar de plannen van de academie zijn nadien gewijzigd en de onderhandelingen zijn daarna ook gestopt”, aldus de burgemeester.

RIk Torfs zelf verkoos om niet te reageren.