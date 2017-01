“Waarom krijgen andere gemeenten veel meer geld dan wij?

Heist-op-den-Berg - De middelen die van de hogere overheid naar de gemeenten vloeien worden manifest oneerlijk verdeeld. Dat vindt de Heistse schepen van Financiën Carl Verelst (CD&V), die op basis van cijfers pleit voor een nieuwe verdeelsleutel.

“Heist-op-den-Berg blijkt voor de hogere overheden te klein om in aanmerking te komen voor de aanvullende dotatie die steden als Turnhout, Leuven en Mechelen krijgen. Anderzijds vinden ze Heist-op-den-Berg ook te stedelijk om in aanmerking te komen voor de specifieke plattelandssubsidies. Heist-op-den-Berg is nochtans de grootste niet-stad van de provincie met een zeer groot en mooi platteland. Maar we hebben ook een kleinstedelijke functie die bovengemeentelijke diensten aanbiedt. Kijk maar naar het nieuwe zwembad dat we gaan bouwen.”

De vergelijking met naburige steden van ongeveer hetzelfde aantal inwoners valt heel nadelig uit. “Voor een naburige stad als Lier ging de bijdrage vanuit het Gemeentefonds sinds 2002 met 86 procent omhoog, terwijl dat bij ons maar 33 procent was. Ook al heeft Lier 7.000 inwoners minder dan ons en is de totale oppervlakte van de stad maar iets meer dan de helft van Heist-op-den-Berg. Het inwonersaantal van Lier is trouwens de laatste jaren met maar 6 procent gestegen, terwijl dat van Heist met 11 procent toenam.”

“Wij blijven steken op een jaarlijkse dotatie van 191 euro per inwoner. Geel, dat bijna 3.000 inwoners minder telt dan Heist-op-den-Berg, ontvangt 295 euro per inwoner, Lier 280 euro en Turnhout zelfs 400 euro. Wij begrijpen die scheeftrekking niet. Het is duidelijk dat de verdeelsleutel van het Gemeentefonds aan herziening toe is. Een eerlijker systeem is welkom”, concludeert Verelst.

Bij het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) laten ze weten dat Heist op korte termijn niet op veranderingen moet hopen. “De criteria zijn duidelijk en liggen vast. Het decreet dat de verdeelsleutel regelt dateert al van 2002, dus daartegen nog protesteren is wat laat. Om naar het Grondwettelijk Hof te trekken is de termijn uiteraard ook al lang verstreken. Als er een nieuwe verdeelsleutel zou komen, is dat eerder werk voor tijdens de onderhandelingen van een nieuwe regering binnen enkele jaren”, klinkt het.

