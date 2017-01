Nijlens OCMW zoekt in Lier opvolger voor vzw De Roos

De vrijwilligersploeg van De Roos moest er in april mee stoppen en dat was voor veel klanten een harde noot om te kraken. Foto: Joren De Weerdt

Nijlen - Het Nijlense OCMW onderhandelt met Lier over een samenwerking met de sociale kruidenier. Die moet het gat deels opvullen dat vzw de Roos heeft achtergelaten na de sluiting van vorig jaar.

De vrijwilligers van vzw De Roos zorgden 25 jaar lang voor de kansarmen in Nijlen door ze voedselpakketten en kleding te bezorgen. Elke week werden honderden mensen zo geholpen. Maar vorig jaar sloten ze bij De Roos de deuren omdat de eigenaar van het pand aan de Bouwelsesteenweg besloot om het gebouw te verkopen. “Het is onze bedoeling om een alternatief uit te werken. Want het ging toch om een negentigtal gezinnen die wekelijks gebruik maakten van de hulp van De Roos. Zo’n totaal nieuw initiatief kan je wel moeilijk op korte termijn ontwikkelen, dus werken we aan een tijdelijke oplossing met de buren van Lier”, zegt OCMW-voorzitter Leo Verelst (CD&V).

Dat alternatief moet een samenwerking met de sociale kruidenier van Lier worden. “We gaan deze maand de onderhandelingen voeren met de nieuwe coördinator om te kijken in hoeverre een samenwerking mogelijk is. Dan zouden de Nijlense gezinnen ook welkom zijn bij de sociale kruidenier van Lier”, legt de voorzitter uit.

De werking is wel wezenlijk anders dan die van De Roos. “De Roos gaf voedselpakketten voor een vast bedrag van 2,5 euro. Bij een sociale kruidenier is het principe dat alles tegen verlaagde prijzen wordt verkocht ten opzichte van de gewone winkelprijs. Het verschil wordt bijgepast door het OCMW. Daar gaan de onderhandelingen dus in de eerste plaats over: Lier wil natuurlijk dat wij daar een bijdrage in doen voor onze mensen, wat een logische vraag is. In het budget voor 2017 is daarvoor alvast een bedrag van 20.000 euro voor ingeschreven.”

