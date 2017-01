Camerasysteem houdt binnenkort sluikstorters in gaten

Nijlen - De gemeente gaat dit jaar een camera aankopen waarmee sluikstorters kunnen opgespoord en beboet worden.

Een camera kan volgens schepen van Milieu Carrie Verelst (CD&V) aan afschrikkend effect hebben bij mensen die zich bezondigen aan sluikstorten. “We doen allerlei preventieve acties en doen aan sensibilisering. Maar dan nog zijn er mensen die blijven sluikstorten. Een camera waarmee de daders kunnen opgespoord en beboet worden heeft een afschrikkend effect”, klinkt het.

De camera zal geplaatst worden op plaatsen die bij de gemeente of de politie bekend zijn voor sluikstorten. “Er zal dan een lijst worden opgemaakt waar de camera kan worden opgesteld en die lijst zal door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden om in orde te zijn met de wetgeving.”

Voor de aankoop is 10.000 euro opzijgezet bij de opmaak van de begroting. “Al is dat nog maar een ruwe schatting van de prijs. Het gamma is heel breed en we moeten nog beslissen voor welk type we zullen gaan”, geeft Verelst nog mee.