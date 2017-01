Buren van stellingbouwbedrijf: "We willen niet nog meer lawaai"

Heist-op-den-Berg - Buurtbewoners uit de Dorpsstraat in Booischot (Heist-op-den-Berg) zijn ongerust over de verharding van een servitudeweg naast een stellingbouwbedrijf. Ze vrezen dat ze met nog meer lawaaioverlast te maken zullen krijgen en willen beroep aantekenen tegen de goedkeuring van het schepencollege.

Het schepencollege van Heist-op-den-Berg keurde eerder deze week de aanvraag goed om de servitudeweg naast het stellingbouwbedrijf VWS Construct in de Dorpsstraat te verharden. “De deputatie had eerder al te kennen gegeven dat het geen probleem was dat de weg verhard zou worden. We hebben ook extra voorwaarden opgelegd om tegemoet te komen aan de buurt. Zo zal er een groenscherm opgetrokken moeten worden en mag er niets gestockeerd worden op de weg zelf”, geeft schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van den Bruel (CD&V) aan.

Een groep buren geeft nu aan helemaal niet blij te zijn met die beslissing. "Als de weg naast een deel van onze slaapkamers nu ook nog in gebruik wordt genomen, vrezen we dat de lawaaioverlast nog veel erger zal worden. Daarom zullen we bezwaar aantekenen bij de deputatie", klinkt het.

Zaakvoerder Jürgen Van Woensel zegt dat de verharding van de weg het algemeen belang mee dient. “Nu gebruiken we een gevaarlijke in- en uitrit langs de Dorpsstraat. Door die nieuwe toegang mee te gebruiken, kan dat vermeden worden”, reageert hij.

