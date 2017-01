Strooien mag nog niet in Itegem-centrum

Heist-op-den-Berg - Het nieuwe wegdek in Itegem (Heist-op-den-Berg) lag er de voorbije dagen geregeld glad bij. Maar strooien blijkt momenteel geen optie.

“Ook ik heb de voorbije dagen al wat klachten gekregen in verband met de gladheid van het wegdek”, aldus de Heistse schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a).

“Maar we mogen blijkbaar niet strooien. Het werk is in deze fase nog altijd eigendom van de aannemer. We hebben een schrijven ontvangen dat er geen strooizouten mochten gebruikt worden op het nieuw aangelegde stuk weg. Dooizouten hebben een negatieve invloed op verhardingen wanneer deze pas zijn aangelegd”, verklaart schepen Geerts.

Het zal nog even duren vooraleer winterse gladheid aangepakt mag worden. “Algemeen wordt gesteld dat er geen dooizouten gebruikt mogen worden in het eerste jaar na de aanleg”, weet de schepen.

Volgende week wordt overigens ook bekeken of de tijdelijke opstelling nog langer nodig is. Die werd geplaatst om sommige delen van de weg na de openstelling te vrijwaren voor het verkeer omdat nog niet alle voegen voldoende uitgehard waren.