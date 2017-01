Meubelontwerper Ivo Van de Put overleden: "Liefdevolle en minzame echtgenoot"

Mechelen - De bekende Mechelse meubelmaker Ivo Van de Put is overleden op 83-jarige leeftijd. Samen met zijn vrouw Maria Jacobs runde hij jarenlang het voormalige bekende meubelatelier Van de Put.

Het meubelatelier in de Oscar Van Kesbeeckstraat sloot in 2010 definitief de deuren. Ivo Van de Put was toen 77 jaar en opvolging was er niet: het koppel had geen kinderen en de vele neven en nichten hadden geen interesse. In de decennia daarvoor hadden de ontwerpen van Ivo al heel veel bijval gekend. Op het toppunt van het bedrijf werkten er 48 mensen in het atelier, dat daarvoor door zijn vader Jozef en Ivo's broer Herman gerund werd.

Weduwe Maria Jacobs (79) herinnert haar man vooral als een warme persoon. “Liefdevol en minzaam, zo kan je hem het beste omschrijven. Hij was iemand die nooit klaagde of nooit riep. Hij had veel respect en waardering voor de mensen die voor hem werkten. Hij heeft zelf ook heel zijn leven heel hard gewerkt. Maar hij heeft tegelijk een heel mooi leven gehad. Hij heeft altijd graag gedaan wat hij deed.”

Ivo Van de Put overleed al op 30 december, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt door zijn familie. De uitvaart vindt plaats in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen op vrijdag 6 januari om 11u.