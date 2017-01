Beroemde schaapjes verdwijnen vandaag

Heist-op-den-Berg - Sinds er camerabewaking geïnstalleerd is aan de kerststal van Itegem (Heist-op-den-Berg), is er geen incident meer voorgevallen. Enig spoor naar de daders is er evenwel niet. De twee schapen gaan vandaag opnieuw naar hun vertrouwde stek.

Nu Kerstmis achter de rug is, verdwijnen de komende dagen ook de kerststallen uit het straatbeeld. Ook de beroemde kerststal met schepen van Itegem, waar commotie ontstond omdat een dier dood werd teruggevonden, wordt weggehaald. Zowat half het land ging op de achterste poten staan nadat volgens een getuige een schaapje met een boekentas doodgeslagen zou zijn door twee tieners.

“Woensdag haal ik de schapen weg. Ze gaan opnieuw naar hun vertrouwde stek bij een hobbykweker uit de buurt. Donderdag begin ik de stal zelf af te breken”, vertelt verantwoordelijke Jos Van den Broeck.

Sinds de camera’s door een Limburgse beveiligingsfirma geplaatst zijn, is er geen incident meer gesignaleerd. De politie heeft de zaak onderzocht, maar van een tip of enig spoor is nog geen sprake. “Er is nog geen concreet resultaat”, bevestigt het Antwerpse parket.

Wat er vorige maand precies gebeurd is en waarom, zal dus wellicht nooit helemaal opgehelderd worden. “Al die commotie, het is wat geweest. Ik heb met veel mensen gesproken die heel boos waren om wat er gebeurd is met dat schaapje, anderen waren dan weer boos omdat we levende dieren gebruiken. Dat er zelfs mensen zijn die niet eens geloven dat het zo gebeurd is? Ik steek daar geen negatieve energie in. Ik hoop dat er ooit duidelijkheid komt, al wordt dat moeilijk. Ik heb de beestjes net als de voorbije jaren heel goed verzorgd. Ik doe dit niet voor mezelf, ik doe dit enkel voor de mensen die van Kerstmis en van de kerstsfeer houden.”