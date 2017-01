OCMW beperkt juridische hulp tot eigen doelgroep

Nijlen - Het Nijlense OCMW gaat niet langer iedereen juridische hulp geven die daarom vraagt. Dat moet voorkomen dat welgestelde mensen de dienst inschakelen om advocatenkosten uit te sparen.

De afgelopen tien jaar kon elke inwoner gratis juridisch advies inwinnen bij de juriste van het OCMW. Voortaan kunnen enkel inwoners die al begeleid worden door het OCMW of tot de doelgroep blijken te behoren na een kennismakingsgesprek daar nog aanspraak op maken. “Zo gebeurde het dat iemand met verschillende eigendommen een huurdersgeschil had en daarvoor bij het OCMW aanklopte voor gratis advies. Dat is niet de bedoeling. Zulke mensen kunnen we nu weren”, aldus OCMW-voorzitter Leo Verelst (CD&V).

Voor kosteloze juridische eerstelijnsbijstand kunnen inwoners voortaan onder meer nog terecht bij het justitiehuis Mechelen, het vredegerechten van Lier en de wetswinkels van Mechelen en Antwerpen.