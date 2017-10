Twintiger gekneld in voertuig na crash in Ramselse gracht

Herselt - Een 23-jarige man uit Leuven is in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 1.40 uur met zijn wagen in de gracht beland aan de Aarschotsesteenweg in Ramsel. Het slachtoffer zat gekneld in het voertuig.

De hulpdiensten kregen in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 1.40 uur een melding van een getuige die een Volkswagen Sharan had opgemerkt in de gracht langs de Aarschotsesteenweg in Ramsel.

Volgens getuigen probeerde de bestuurder, een 23-jarige man uit Leuven, de aandacht te trekken door met de lichten van zijn wagen te knipperen.

Zowel de brandweer als de politie gingen ter plaatse. Uiteindelijk slaagde men erin de twintiger uit zijn hachelijke situatie te bevrijden. De man werd met lichte verwondingen overgebracht naar UZ Gasthuisberg in Leuven.

Er kwam een takelaar aan te pas om de gecrashte Volkswagen weg te halen.