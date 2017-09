Test je fitheid in Herseltse VTC De Mixx

Test je fitheid in VTC De Mixx. Foto: Alain Trappeniers

Herselt - De Sportdienst van Herselt organiseert nog tot eind mei 2018 een reeks fitheidstesten.

De tests vinden plaats op 26 november 2017, 28 januari 2018, 25 maart 2018 en 27 mei 2018. De fitheidstest wordt uitgevoerd op de fiets. Hierbij registreren de organisatoren je hartslag. Op het einde krijg je alle nodige info over de sporten die je kan beoefenen, de frequentie en de locaties.

De tests vinden telkens plaats van 9 tot 12 uur. Kostprijs: 20 euro per testsessie. Afspraak in VTC De Mixx. Inschrijven kan bij de Sportdienst. De fitheidstesten worden georganiseerd in samenwerking met Fit-Class Westerlo en de diëtistenpraktijk De Snepkens.