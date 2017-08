Quiz moet Rode Kruis helpen aan elektrische uitleenbedden

Hulshout - De N-VA-afdeling in Hulshout organiseert op 7 oktober de vierde editie van de quiz iN-VAl. De opbrengsten gaan naar de werking van het Rode Kruis van Hulshout.

Met de opbrengsten van de quiz wil het Rode Kruis de klassieke uitleenbedden vervangen door nieuwe, duurdere, elektrische modellen. Een nieuw bed kost momenteel 1.600 euro. Elk financieel duwtje in de rug is dan ook meer dan welkom. Ben je geen quizzer maar draag je toch graag je steentje bij? Dan kan je een bijdrage leveren via rekeningnummer BE17 7333 2004 0921 van het Rode Kruis van Hulshout.

Praktisch

De quiz zelf start om 20 uur. Afspraak in PC Sint-Matheus aan de Grote Baan 118 in Hulshout. Maximum ploegen van zes personen. Inschrijven via gustvandenbruel@gmail.com of 016-68.08.09.