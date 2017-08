Opendeurdag voor jarige woonzorgcentrum Ter Nethe

Hulshout - Woonzorgcentrum Ter Nethe in Hulshout organiseert op zaterdag 9 september een opendeurdag. Van de gelegenheid maakt het personeel gebruik om met kindergrime, snoepverkoop en een Vlaamse kermis geld in te zamelen voor de aankoop van een tovertafel.

WZC Ter Nethe bestaat 20 jaar. Een tweetal weken geleden werd die verjaardag al gevierd, maar directie, medewerkers en bewoners willen er een vervolg aan breien met een opendeurdag op zaterdag 9 september.

Speciaal hierbij is dat het personeel zich die dag zal inzetten voor het goede doel. Het personeel zal sponsorgeld zoeken voor de aankoop van een tovertafel. Dit is een apparaat dat allerlei zaken op een tafel projecteert en wat dementerende bewoners aanzet tot beweging, interactie, reactie … "Onze personeelsleden van het dementiesupportteam zet zich tijdens de opendeurdag in met kindergrime, snoepverkoop, Vlaamse Kermis … om zo de aankoop van de tovertafel mee te sponsoren", luidt het.