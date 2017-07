Kempens Karakter presenteert nieuwe kinderwandeling. In Hulshout op 20 augustus

Hulshout - De vereniging Kempens Karakter organiseert een reeks nieuwe kinderwandelingen. Op 20 augustus is Hulshout aan de beurt.

In de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar kan je deelnemen aan zomerse wandelingen op kindermaat. De wandelingen zijn gebaseerd op ‘Van Horen Zeggen’, een fantastisch en puur Kempens kinderverhalenboek (uitgave 2016), met volksverhalen uit de streek. De verhalen werden herschreven door de gerenommeerde jeugdauteur Geert De Kockere en geïllustreerd door Johan Devrome. Het hoofdpersonage Vos ontmoet doorheen het verhaal Kempense dieren van diverse pluimage. Helemaal in het thema van het kinderboek, neemt Vos je deze zomer mee op pad. Onderweg ontmoet je vertellers die de kleurrijke verhalen en personages uit het boek op je los laten.

Praktisch

De wandelingen vinden telkens plaats in de namiddag: woensdag 2 augustus in Lier, zondag 6 augustus in Vorselaar, zondag 20 augustus in Hulshout, zondag 27 augustus in Grobbendonk, zondag 3 september in Herenthout, zondag 17 september in Herentals, zondag 1 oktober in Olen, zondag 8 oktober in Berlaar, zondag 15 oktober in Putte, zondag 22 oktober in Lille en zondag 29 oktober in Nijlen. Een wandeling is ongeveer 5 kilometer lang. Voor meer informatie kan je terecht bij de toeristische dienst van de gemeente of via deze link.