Laatzomerse rommelmarkt in Ramselse wijk Roteinde

Herselt - De rommelmarkt in de Ramselse wijk Roteinde vindt plaats op zaterdag 9 september. Standhouders mogen zich nu al melden.

De rommelmarkt vindt plaats in alle straten van Roteinde op zaterdag 9 september van 9 tot 17 uur. Inkom gratis voor bezoekers. Voor een drankje en een hapje kan je terecht op het centrale plein, waar je ook kan genieten van aangename muziek.

Parkeren kan in de Gust Van Den Heuvelstraat, eenrichtingsverkeer van Aarschot richting Ramsel, rechtse rijvak parkeergelegenheid. Standhouders: geen toegang zonder reservatie. Ingang : via Lindenstraat vanaf 7 uur - vaste prijs: 5 euro, te betalen bij ingang (standen maximum 15 meter, auto inbegrepen, alles staat in één rij) - inschrijven vóór 31 augustus 2017.

Bij 200 inschrijvingen stoppen de organisatoren de reservaties. Geen verkoop van levensmiddelen of drank, nieuwe producten of levende dieren, geen fruit of groenten in de straten van Roteinde, Bosstraat en Lindenstraat. Info en inschrijvingen: buurthuis40@gmail.com (Ludo Hendrickx) of Robert: 016-69.96.10 of Ann De Brabander (sociaal huis): 014-54.89.91.