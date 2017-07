Verdachte van diefstal KSA-kamp opgepakt in Druivenstreek

Hoeilaart / Overijse / Rotselaar - De politiezone Druivenstreek meldt dat het een verdachte heeft opgepakt van de diefstal in een KSA-kamp in het Vlaams-Brabantse Wezemaal eerder deze week. Leden van KSA Sint-Andries uit Balen werden toen bestolen tijdens de slaap.

Korpschef Sebastien Verbeke van de politiezone Druivenstreek (Overijse en Hoeilaart) meldde woensdagavond via sociale media dat zijn team een verdachte heeft opgepakt in de zaak van de diefstal op een KSA-kamp in Wezemaal bij Rotselaar eerder deze week. Na een nachtspel in de buurt werd een deel van de jongeren tijdens de slaap bestolen van hun smartphones, geld en andere waardevolle spullen.

"Op basis van een verklaring van een andere persoon zijn we bij de verdachte terechtgekomen", aldus Verbeke. "Tijdens die interventie hebben we een deel van de buit, gsm's, verlengkabels, een zonnebril en een Bose-muziekboxn kunnen recupereren."

Verbeke wenst in het belang van het onderzoek geen verklaringen af te leggen over de identiteit van de verdachte. Op dit moment spitst het onderzoek zich toe op het uitvlooien of er nog andere mededaders-/plichtigen zijn bij de feiten. Onder leiding van het parket is een opsporingsonderzoek aan de gang.

Verbeke liet wel weten dat de jongeren van KSA Sint-Andries uit Balen na akkoord van het parket een deel van de teruggevonden spullen zijn komen halen op het commissariaat in Overijse.

KSA Sint-Andries verblijft nog tot morgen op kamp op een weide aan de Kerkebroekstraat in Wezemaal.