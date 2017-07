Hulshout belooft zich meer in te zetten voor de bijen

Hulshout - Het gemeentebestuur van Hulshout heeft het charter van bij-vriendelijke gemeente ondertekend. Met deze handtekening belooft de gemeente meer te doen voor de bijenpopulatie.

In het verleden deed het bestuur al inspanningen door onder andere bijenhotels te plaatsen, bloemenmengsels in te zaaien en pesticiden niet meer te gebruiken.

Zelf doen

Ook de burger kan zijn/haar steentje bijdragen om de bijenpopulatie te laten groeien. Tuinen nemen een groot deel in van de beschikbare oppervlakte en vormen dus een belangrijk deel van het leefmilieu van honingbijen en wilde bijen. Probeer eens een hoekje bij-vriendelijk in te richten door een bloemenweide te zaaien, een insectenhotel te plaatsen, aanplantingen te doen met hoge nectar- en stuifmeelwaarden of schroef het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug.

Behaag onze Kempen

De campagne "Behaag onze Kempen" biedt ook een bijenbosje aan dat bestaat uit een aantal mooie inheemse soorten die goed zijn voor vogels, bijen en andere insecten. je kan altijd terecht bij een lokale imker of natuurvereniging voor meer informatie als je meer wilt doen om je tuin of omgeving bij-vriendelijk te maken. Reiken je ambities verder en heb je ideeën voor een groter natuurproject? Ga dan langs bij de Milieudienst van de gemeente.