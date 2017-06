Genieten in kasteelpark Hof ter Borght. Foto: Alain Trappeniers

Hulshout - Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag organiseert het gemeentebestuur van Hulshout "Hulshout Feest" in kasteelpark Hof Ter Borght in Westmeerbeek.

Hulshout Feest vindt plaats op zaterdag 8 juli van 14 tot 20 uur. Op het programma staan live muziek, smullen aan de foodtrucks, kindernanimatie en unieke wandelingen in het park. Voor de smulpapen zijn er gratis streekproeverjes.

De toegang van Hulshout Feest is gratis. Hof ter Borght is gelegena aan Heide 43 in Westmeerbeek.