Leerlingen Letterboom testten "Stoerparcours" in provinciedomein Hertberg

Het Stoerparcours is een natuurbelevingspad voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Op een parcours van ongeveer vier kilometer in provinciedomein Hertberg in Herselt staan op een zestal plaatsen speeltuigen die de goesting om buiten te spelen moeten prikkelen.

Een kinderjury had voorafgaand aan de ontwikkeling en uitwerking van het pad al een advies geformuleerd. Uiteindelijk bleek hun informatie erg nuttig te zijn voor de studenten Bachelor Bouw van de hogeschool Thomas More in Geel. Zij ontwierpen en voerden de werken uit. Vrijdag was het grote moment aangebroken. Tijdens de voorstelling van het natuurbelevingspad mochten de kinderen meteen stoer doen in het bos.

De toegang tot het natuurbelevingspad is gratis.