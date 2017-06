Herseltse lichtkranten zijn op komst

Herselt - De lang verwachte infoborden voor de Herseltse dorpen zijn op komst. De aannemer is aangesteld. Met de investering is een bedrag van ongeveer 60.000 euro, btw inbegrepen, gemoeid.

De kogel is door de kerk. Na de installatie van lichtkranten In het centrum van Herselt, die passanten informeren over onder andere evenementen in de gemeente, komen op vijf andere plaatsen in de gemeente lichtkranten. Met de aankoop is een bedrag van 60.000 euro, inclusief btw, gemoeid.

Locaties

Intussen is de aannemer aangesteld maar blijft het wachten op de uitvoering van de werken. De lichtkranten komen op de parking van VTC De Mixx in Herselt, in de buurt van de lokalen van het Rode Kruis aan Blauberg in Blauberg, op de Diestsebaan in Bergom, de Stationsstraat in Ramsel en aan de Wolfdonksesteenweg 208 (kapel) in Varenwinkel.

Oud dossier

Al in 2007 werd het punt van de lichtkranten op de agenda van de Herseltse gemeenteraad geplaatst door gemeenteraadslid Jos Van Herck (SP.A). “Het is goed dat de borden er zijn, maar dit dossier is veel te lang blijven aanslepen”, aldus nog Van Herck.