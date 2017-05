Bliksem vernielt woning aan Begijnendijksesteenweg in Ramsel

Herselt - Het noodweer heeft maandagavond lelijk huis gehouden aan de Begijnendijksesteenweg in Ramsel. Daar sloeg de bliksem in op een woning. De bewoners konden ontkomen maar moesten door de zware schade aan hun pand elders de nacht doorbrengen.

Omwonenden van de Begijnendijksesteenweg werden maandagavond opgeschrikt door een zware knal. Op verschillende plaatsen viel de elektriciteit uit. Ook de straatverlichting gaf de geest. Voor een gezin aan diezelfde steenweg heeft het onweer zware gevolgen. Een bliksem sloeg in op hun woning, waardoor het dak vuur vatte. In een mum van tijd stond de bovenste verdieping in lichterlaaie. Ook de eerste verdieping van het pand raakte zwaar beschadigd.

Niemand gewond

Als bij wonder raakten de bewoners tijdig buiten. Ze bleven ongedeerd maar moesten door de zware schade aan hun huis elders de nacht doorbrengen.Nog tot na 1.30 uur waren de hulpdiensten in de weer met de bestrijding van de brand en de gevolgen hiervan. Door de interventie was de Begijnendijksesteenweg lokaal afgesloten voor het verkeer.