Herselt - Sportjournalist Carl Berteele zakt op 13 juni om 20 uur af naar zaal Hessel in VTC De Mixx voor de lezing “De man op de motor’.

Berteele vertelt tot 22 uur over zijn carrière en de koers achter de schermen. De lezing is een initiatief van de Herseltse bib in samenwerking met de Sportdienst. Inschrijven verplicht. Toegang: 5 euro, consumptie inbegrepen. Info: via deze link of tel.014-53.90.57/58.