Hesseleir stierf 75 jaar geleden bij ontploffing Limburgse fabriek

Evrard

Dezer dagen is er heel wat te doen rond de herdenking van de verschrikkelijke brand in de L’ Innovation 50 jaar geleden in Brussel. Toen kwamen zeker 251 burgers om het leven. De brand was zeker niet de eerste grote ramp die het land trof. Op 29 april 1942 ontplofte de fabriek van Tessenderlo. Bij de explosie kwamen 190 mensen om het leven, onder wie 50 kinderen van een nabij gelegen school. Een van de slachtoffers was student Evrard Symons uit Herselt. De jongen maakte na het drama nog een fietstocht van 15 kilometer maar zou later bezwijken aan zijn verwondingen.

36 Antwerpse doden

Twee zussen uit Eindhout zouden in elkaars armen dood gevonden zijn, aldus de chauffeur van de bulldozer die puin moest ruimen. Een vader uit Veerle stond nog jarenlang voor zijn huis te wachten op zijn dochter die in de ramp gebleven was. Telkens op het uur dat ze zou thuiskomen, stond hij voor zijn deur en soms wenkte hij… Het zijn slechts enkele van de schrijnende verhalen van de ramp van Tessenderlo, nu 75 jaar geleden. Van de provincie Antwerpen kwamen er 36 om: veertien van Vorst, negen van Veerle, twee van Eindhout, acht van Meerhout , één van Balen, Herselt en Retie.