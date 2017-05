Militair bivak in Blauberg huldigt gesneuvelden en oorlogsslachtoffers

De 82nd 101st US Airborne division strijkt in het weekend van 7 juli opnieuw neer in Blauberg. Foto: Alain Trappeniers

Herselt - De Herseltse vereniging 82nd-101st US Airborne division bestaat 20 jaar. Met een militair bivak in het weekend van 7,8 en 9 juli brengt de vereniging met tal van activiteiten opnieuw hulde aan de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers.

Opzet

Het is het bestuur en de leden van de 82nd-101st US Airborne division tijdens het militair bivak niet te doen om “gewoon soldaatje” spelen. Dat zegt secretaris Kris Op de Beeck. “Want dat zou in de huidige tijd en context een beetje misplaatst zijn”, aldus Op de Beeck. “Voor onze vereniging staan de herdenkingen en bloemleggingen centraal. Wij willen niet dat zij heel de weg van Amerika tot Engeland en ver daarbuiten voor niets afgelegd hebben om ons te komen bevrijden van de toenmalige overheersing en daarbij zelfs het leven lieten.”

Programma

In het weekend van 7,8 en 9 juli vindt dan ook een nieuwe editie plaats van de militaire bivak aan de Witputstraat in Blauberg. Op het kampement ontdek je hoe een geallieerde kampplaats eruit zag ten tijde van de bevrijding. “Welke voertuigen kwam men daar tegen, welk materialen werden gebruikt, wat was er allemaal te zien en hoe leefden de mensen”, aldus de secretaris. Daarnaast is er ook een rondrit met oldtimers doorheen de gemeente op zaterdagmorgen om 10 uur. Voorts staan er verschillende shows, waaronder het dril-team, een USO-show en een kids hindernispiste, op het programma. Er is zelfs een kap- en beautysalon voor de vrouwen die een retrolook willen. Op vrijdag-en zaterdagavond is er een GI-Bal.