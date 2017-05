Limburger gaat als gek te keer op Herseltse en Aarschotse wegen

Herselt - Een man uit Ham werd deze week een nachtje opgesloten in een politiecel nadat hij als een gek te keer was gegaan in het verkeer. Onder invloed van drank was hij betrokken bij twee verkeersongevallen. Een meisje van 23 uit Tremelo raakte daarbij gewond.

Een 23-jarige man uit Ham moest zondagnacht zijn roes uitslapen in een Aarschotse politiecel, nadat hij zich weerspannig had gedragen bij de afhandeling van een verkeersongeval op de rotonde van de Elisabethlaan in Aarschot. Bij dat ongeval raakte een 23-jarige bestuurster uit Tremelo lichtgewond.

Bumperkleven

Volgens de verklaringen van een getuige die zich had aangemeld op het Aarschotse politiecommissariaat, zou de Limburger voorafgaand aan het ongeval in Aarschot zich schuldig hebben gemaakt aan verkeersagressie. De getuige die van Olen op weg was naar Herselt, verwittigde de hulpdiensten met de melding dat een andere wagen aan het bumperkleven was. Op de Herseltsesteenweg in Aarschot, ter hoogte van de Oude Mechelsebaan, zou de vermeende verkeersagressor zijn wagen dwars over de rijbaan geplaatst hebben om de melder de doorgang te belemmeren. Daarop zouden drie mannen op de melder zijn afgestapt. Deze laatste slaagde er toch in de doorgang te forceren. Even verderop zouden beide voertuigen dan toch met elkaar in aanrijding gekomen zijn.

Rijbewijs kwijt

Uiteindelijk slaagde de melder erin zijn vermeende belagers af te schudden door te stoppen aan een benzinestation op het Aarschotse industriepark. Even verderop, op de rotonde van de Elisabethlaan, raakte het voertuig van de drie mannen dan betrokken bij het verkeersongeval. De bestuurder uit Ham legde een positieve ademtest af. Hij is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt.