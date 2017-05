Café De Ster in Westmeerbeek schittert als vanouds

Hulshout - Café De Ster in het centrum van Westmeerbeek opent vanaf morgen opnieuw de deuren als pop-upcafé. De initiatiefnemers willen met drie dagen dolle pret de sfeer van de grote dagen weer oproepen.

Na bijna een jaar leegstand heropent café De Ster in het centrum van Westmeerbeek morgen opnieuw de deuren. Voor even. Als pop-upcafé. “Uit nostalgie naar de gouden jaren met uitbaters Maria en André”, zegt inwoner Johan Tops. “Maar ook om de clubkas van het mountainbike team Meersoft.be te stijven. Naast de zon hebben we heel wat bakken bier en frisdrank besteld. En ja, de legendarische gehaktballen van Maria zullen ook verkrijgbaar zijn.”

Grote familie

In 2007 gingen Maria en André met pensioen. Enkele jaren geleden overleed haar man. Nu passeert de pronte zeventiger geregeld bij haar zoon Yves die in Heist-op-den-Berg café ‘t Pleintje uitbaat. De komende dagen zal ze evenwel aan te treffen zijn op het zonovergoten terras van haar Ster. “Ik kijk er wel naar uit. We waren een grote familie. In het café zijn dan ook heel wat tranen gelaten. Maar er is ook veel gelachen. En er werd voor de eerste keer gekust”, haalt Maria de herinneringen op.

Driedaagse

De feestelijke driedaagse start donderdag om 16.30 uur. Zaterdagnacht om 2 uur sluit De Ster opnieuw de deuren. Pintjes kosten 1,70 euro.