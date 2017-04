Dolgedraaide chauffeurs gespot tijdens BOB-controle in Zuiderkempen

Herselt / Hulshout - Tijdens een BOB-controle afgelopen weekend beleefde de politie van de zone Zuiderkempen naar eigen zeggen een erg "wilde" verkeersnacht. Hieronder lees je waarom.

De wodca-actie van de politie Zuiderkempen van afgelopen weekend zal de geschiedenis ingaan als één die we niet snel zullen vergeten. Dat zegt korpschef Cris Wandelseck.

Twee keer betrapt diezelfde nacht

In Herselt, Hulshout en Westerlo werden 91 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs. Zeven personen (8 procent) hadden teveel gedronken. Hiervan dienden drie personen hun rijbewijs voor drie uur in te leveren. Twee andere personen waren hun rijbewijs voor zes uur kwijt. Eén ervan was een 37-jarige vrouw. Omdat de inspecteurs vermoedden dat zij wel eens sneller zou vertrekken met haar auto en zonder rijbewijs, werden de collega’s van Heist-op-den-Berg verwittigd. En inderdaad, diezelfde nacht onderschepte een Heistse patrouille de vrouw voor de tweede keer achter het stuur. Dit keer reed ze zonder rijbewijs en een lopend rijverbod. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Dolleman op Roteinde

Omstreeks 00.30 uur kreeg de politie een oproep vanuit Roteinde in Ramsel waar een dolle chauffeur de wijk al een hele tijd wakker hield. De 26-jarige bestuurder had 1,86 promille alcohol in het bloed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Iets meer dan een half uur later knalde op Bergveld (Westerlo) een auto tegen de politiemobiel, de wagen die gebruikt wordt als mobiel kantoor bij verkeersacties. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf maar werd na een helse rit in Herselt onderschept door het patrouillehondenteam. De 23-jarige bestuurder testte positief op amfetamines en bleek ook gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Hetzelfde lot was twee andere chauffeurs beschoren toen ze de controle wilden vermijden. "Om 4.30 uur negeerde een 25-jarige bestuurder op de Merodedreef (Westerlo) het bevel van een politie-inspecteur. Hij vluchtte richting Bergom (Herselt). De politie kon hem snel opsporen en vatten. Hij had 1,91promille in het bloed", aldus de politie.

"Verstoppertje spelen in de bosjes"

En het bleef maar doorgaan. Ook op de Merodedreef negeerde om 5 uur opnieuw een bestuurder het bevel van een politie-inspecteur. Na een achtervolging van 13 kilometer zette de 27-jarige man zijn auto bij een onbekende onder de carport. Na een korte zoektocht werd hij aangetroffen in een nabijgelegen bosje. Zijn voertuig, dat met niets in orde was, werd getakeld. Zelf legde hij een negatieve ademtest af maar hij weigerde een drugtest. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

145 km/uur

Tijdens diezelfde nacht werden in Herselt op de Blaubergsesteenweg en de Provinciebaan 120 bestuurders gecontroleerd op snelheid. Tien bestuurders (8 procent) reden te snel. Het drieste record staat op naam van een 42-jarige bestuurder die 145 km/uur reed op een plaats waar 70 per uur toegelaten is. Deze chauffeur kon niet onderschept worden maar hij zal later de rekening gepresenteerd krijgen.

Politierechtbank

De snelheidsduivel en de bestuurders onder invloed van alcohol en/of drugs zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Hen wacht een gepeperde rekening en een rijverbod.