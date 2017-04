Retour en vrienden komen op voor planeet met cd-liedboek "Time2save"

Hulshout / Herselt - Ter gelegenheid van de Dag van de aarde op 22 april lanceert journalist en leraar Patrick Retour uit Hulshout het cd-liedboek “Time2save”. In het werk komen Retour en vrienden muzikaal en tekstueel op voor de planeet.

Lootens en Florizoone

Voor de opvolger van Time2stop en Time4peace kon Retour rekenen op de muzikale gasten Tuur Florizoone (accordeon) en Tars Lootens (piano). “Wat Tars, Tuur en Patrick samen doen kun je vatten onder de noemer ‘puur sfeer en spontaan maar met mondjesmaat afgemeten’ en er heerst een synergie die hartverwarmend aanstekelijk werkt en raken ze bijwijlen de gevoelige snaar”, luidt het.

Inhoud

In ‘Time2save - Zingen voor de aarde en de natuur’ vertelt Patrick Retour het verhaal van drie fietsende jongeren. Hun vriendin Lamia, die ze kennen van de jeugdbeweging en die dol is op paardrijden, alarmeert hen omtrent de ‘terraristen’ die ze heeft opgemerkt in een baai. Dat zijn terroristen die het milieu geweld aan doen. De slechteriken, gekend als Miss Mot Eroplos & Bad Matt, hebben er niet beter op gevonden dan, geruggesteund door het monster van Noch Less, onze alternatieve energiebronnen te gebruiken niet om de wereld te redden maar te vernietigen… Samen trekken Ready Freddy, Merel, Aza Lea en Lamia ten strijde en wordt elk van hen uitgeroepen tot groenkampioen. Hulp krijgen ze van hun labrador Cor, de gediplomeerde flauwe grappenmaakster BB, de stoere orka Orkano, een gelaarsde wandelende tak, een parlement van uilen onder leiding van Krijswijs (met steeds zijn smartphone in de aanslag) en last but not least een wonderlijk liervogeltje genaamd Lalaliefke. De milieuterroristen worden milieuactivisten en zo kan de aarde uiteindelijk blijven draaien en gaat niet naar de haaien. Eind goed al goed.

Praktisch

“Time2save” is een cd-liedboek om te zingen op school of in de vrije uurtjes. Volledig in kleur en 60 bladzijden dik. Prijs: 30 euro. Via deze link kan je het cd-liedboek bestellen.