Ramselnaren bij De Voorzorg droppen doktersbriefjes onder kerktoren

Herselt - Aan de Stationsstraat in Ramsel, ter hoogte van het oude gemeentehuis, hangt sinds kort de Xpresbus. Hierin kunnen leden van De Voorzorg hun doktersbriefjes kwijt.

Afvoering mobiel kantoor

Door de afvoering van het mobiele kantoor van De Voorzorg in Ramsel moesten leden van de socialistische mutualiteiten voor de indiening van hun doktersbriefjes naar Hulshout of Herselt. Daar is sinds kort verandering in gekomen.

Xpresbus

Op vraag van gemeenteraadslid Jos Van Herck (SP.A) is een Xpresbus opgehangen tegen de gevel van het oude gemeentehuid aan de Stationsstraat. Daar kan je nu dus terecht voor je ziektebriefjes. Omwille van confidentialiteitsredenen kunnen getuigschriften van arbeidsongeschiktheid niet gedropt worden in de Xpresbus.