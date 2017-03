Hulpdiensten bezorgd over ontsluiting biogasinstallatie Greenergy

Herselt / Hulshout - De hulpdiensten maken zich zorgen over de ontsluiting van biogasinstallatie Greenergy aan de Dieperstraat in Herselt. Dat blijkt uit een evaluatie na de brand in het bedrijf enkele weken terug.

Bij biogasinstallatie Greenergy in Herselt woedde dinsdagavond 7 maart dit jaar een brand die voor heel wat ongerustheid zorgde bij de omwonenden. Een transportband in een loods had vuur gevat met een grote rookontwikkeling tot gevolg. Burgemeester Luc Peetermans (CD&V) van Herselt drong aan op een evaluatie van het incident en een extra risicotaxatie. Recent zat Peetermans aan tafel met de hulpdiensten en de bedrijfsleiding. Tijdens dat gesprek kwam ook de ontsluiting van het bedrijf aan bod. “De brandweer is bezorgd over de toegang tot de site van Greenergy”, aldus de burgemeester. “Voor een snelle interventie moet er volgens de brandweer langs beide kanten, de Dieperstraat en de Beekstraat, een toegang zijn tot het bedrijf.”

Neerklapbare paaltjes

En daar knelt het schoentje. Door het sluipverkeer van vrachtwagens door de Westmeerbeekse Beekstraat en Groenstraat besliste het Hulshoutse gemeentebestuur betonnen blokken te plaatsen in de Beekstraat, die uitgeeft op de Dieperstraat en de inrit van Greenergy. Door de maatregel kunnen enkel (brom)fietsers de doorsteek maken van Westmeerbeek naar Herselt en omgekeerd. “Die betonnen blokken zouden vervangen moet worden door neerklapbare paaltjes”, aldus nog Peetermans.

Geen doorgang voor vrachtwagens

“Dergelijke paaltjes stonden vroeger op die plaats”, zegt de Hulshoutse schepen van Mobiliteit Rist Heylen (Groen). “Jammer genoeg werd die wegversperring kapotgereden en in de kant gesmeten. Daarom hebben we die betonblokken geplaatst.” Heylen is naar eigen zeggen niet op de hoogte van het verslag van de brandweer. “Ik heb die evaluatie niet gezien. Maar als aanpassingen nodig zijn zullen we die uitvoeren. Maar laat een ding duidelijk zijn: het kan niet de bedoeling zijn dat vrachtwagens opnieuw via Westmeerbeek richting Greenergy rijden”, aldus nog Heylen.