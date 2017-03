Duidelijke huisnummers moeten hulpdiensten in Hulshout sneller ter plaatse helpen

Hulshout - Het gemeentebestuur start met de verdeling van nieuwe huisnummerplaatjes. Dat betekent niet dat je automatisch een nieuw nummer krijgt. Bedoeling van de maatregel is de hulpdiensten een handje te helpen bij het aanrijden.

Binnenkort worden in uw straat nieuwe, reflecterende huisnummerplaatjes bevestigd. Het is voor hulpdiensten noodzakelijk dat alle huisnummers goed zichtbaar en leesbaar zijn.

Nieuw huisnummer

Veel woningen krijgen dan meteen een nieuw huisnummer toegekend, bijvoorbeeld omdat de nummering in de straat niet meer klopt. Enkele straten krijgen ook een nieuwe naam. Dit is nodig als de bestaande naam verwarrend is, of bijvoorbeeld als er zoveel huizen zijn bijgebouwd dat een zijstraat een eigen naam verdient.

Brief

Elk pand krijgt een ander huisnummerplaatje, maar niet altijd een ander nummer. Diegenen die een nieuw nummer krijgen (en hierdoor een adreswijziging moeten ondergaan) ontvangen in de loop van de procedure een persoonlijke brief. Dit gaat per fase en kan enkele maanden duren.Tot die tijd moet je nog niets doen. De adreswijziging is pas officeel als je van het gemeentebestuur een brief ontvangt.