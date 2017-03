Merodefestival verbindt natuur, erfgoed en cultuur

Herselt / Hulshout - Tijdens het Hemelvaartweekend vindt voor de derde keer het Merodefestival plaats. Ook in Herselt en Tongerlo vinden er activiteiten plaats.

Het Merodefestival, dat muziek, erfgoed en natuur verweeft, is aan zijn derde editie toe. Het gesmaakte concept van muzikale natuurwandelingen en avondconcerten blijft overeind. "Elke avond zijn er optredens van internationale folkartiesten en liedjesschrijvers op de mooiste erfgoedlocaties", aldus Jochen Smets van de organisatie. Dit keer strijkt het festival neer in onder andere de Beddermolen in Tongerlo (Westerlo) en de Bovenzaal in Bergom. "Bij elk van de concerten mag je unieke samenwerkingen verwachten van artiesten die zelden tot nooit het podium delen." Op vrijdag 26 mei treden Astrid Nijgh, Stoomboot en Lennaert Maes op in Bergom. Een dag later is het de beurt aan het kwartet Le Rêve de Flo in Tongerlo.

Muzikale natuurwandelingen

Er wordt op 25 mei ook gewandeld in natuurgebied Asbroek, dat zich uitstrekt van Herselt tot Westmeerbeek. "Het is een ongerept natuurgebied met weinig bewoning. Voor de muzikale stops zorgen de Hongaarse topgroep Muszikas en Néboa uit Galicië. Singer-songwriter Lennaert Maes opent het festival met nieuwe nummers. Ook “Formiga en Cigale”, een Catalaans-Frans harp- en viool duo, is van de partij", luidt het.

Praktisch

Alle informatie rond het Merodefstival kan je hier vinden.