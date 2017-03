Werken Ramselse sport-en recreatiesite weldra van start

Herselt - De ontwikkeling van de sport-en recreatiezone aan de Schoolstraat in Ramsel start begin april. Dat laat de Herseltse schepen van Sport Ronny Korthout (CD&V) weten.

Door allerlei problemen met de vergunningen en een archeologisch onderzoek heeft de ontwikkeling van de gloednieuwe sport-en recreatiezone aan de Schoolstraat in Ramsel drie jaar vertraging opgelopen. Nu alle obstakels zijn opgeruimd kan de aannemer begin volgende maand starten met de grondwerken aan het voetbalterrein. “Sinds eind februari hangt de milieuvergunning uit”, zegt schepen van Sport Ronny Korthout (CD&V). “Concreet wil dat zeggen dat de werken aan het nieuwe terrein voor KFC Ramsel begin april kunnen starten.” Het is meteen de eerste fase van wat Korthout een grote inhaalbeweging noemt. “In Herselt is sport-en recreatiesite VTC De Mixx afgewerkt, nu zijn de sporters en recreanten in Ramsel aan de beurt. Naast het voetbal zullen ook de Ramselse routelopers, de leerlingen van basisschool De Bolster en de kleiputvissers over een vernieuwde en verbeterde infrastructuur voor sport-en recreatie beschikken.”

Nieuwe riolering en parkeerplaatsen

Onder impuls van bestuurslid Bert Verbruggen zal KFC Ramsel op de grondwerken na de ontwikkeling van het nieuwe A-terrein met onder andere dug-outs, omheining en verlichting voor zijn rekening nemen. Naast het bestaande B-terrein komen ook twee kleine oefenveldjes waar naast de jeugd van KFC Ramsel ook de kinderen van basisschool De Bolster terechtkunnen. Voor de realisatie van deze fase trekt de gemeente ongeveer 280.000 euro subsidies uit. “Voorts zullen we de achtergelegen toegangsweg, het gedeelte van de Stationsstraat naast de fietsroute, onder handen nemen. Daar komen ook een nieuwe riolering en parkeerplaatsen. Voor die werken hebben we een raming van ongeveer 350.000 euro”, aldus nog Korthout.

Visplaatsen

In een laatste fase wordt dan rond het nieuwe A-terrein een wandel-en looppiste in dolomiet voorzien en worden de visplaatsen rond de kleiput heringericht en verbeterd. Wanneer deze werken starten, is nog niet bekend. Ook hier worden de kosten geraamd op 300.000 euro.

