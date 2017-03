Erfgoedkampioenen verzamelen Hulshoutse sportgeschiedenis

Hulshout - De erfgoedcel Kempens Karakter gaat de komende jaren actief werken rond de sportgeschiedenis van de gemeenten Hulshout, Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Voor de realisatie van het project doen ze een oproep naar de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Grote kampioenen van hier

Dat de regio van Kempens Karakter een rijk sportverleden heeft, staat buiten kijf. Denk maar aan kampioenen zoals Raymond Ceulemans, Fons Brydenbach, Sabine De Wachter, René Baeten, Alphonse Steurs, Rik Van Looy, Herman Vanspringel, Bart Wellens, Wout Van Aert, Sanne Cant, Nick Nuyens, Jos Huysmans, Jan Ceulemans, Lucien Olieslagers, Fons Van Brandt en Bernard Voorhoof.

Verdwenen sportpleintjes

Of denk aan de nationale titels van SK Lierse en Sefa Dames Herentals in het voetbal, Rebels Lier en VT Herentals in het volleybal, Bus Fruit Lier in het basketbal, HYC Herentals en Olympia Heist-op-den-Berg in het ijshockey. Maar ook over de vele kleine clubs, de verdwenen sportpleintjes en tal van volkssporten valt een bijzonder boeiend verhaal te vertellen: van struifvogelschieten en paapgooien tot kegelen en hanenkraaien.

Regionaal sporterfgoed in kaart brengen

Met het project ‘Erfgoedkampioenen – Kampioenenerfgoed’ willen de intiatiefnemers het sporterfgoed van de regio in kaart brengen, verzamelen, bewaren en digitaliseren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een publieksprogramma met onder meer een tentoonstelling over het lokale sportverleden in elke gemeente van Kempens Karakter.

Oproep

De organisatoren proberen zo veel mogelijk interessante foto’s, documenten, objecten en verhalen over sportclubs, sportevenementen, sportplaatsen en sportkampioenen te verzamelen. Hiervoor rekenen ze ook op de hulp van de inwoners van de twaalf gemeenten. Mensen die mooi materiaal of boeiende verhalen over het sportverleden van hun gemeente kunnen bezorgen of graag meewerken aan dit project, kunnen contact opnemen met de erfgoedcel.

Praktisch

Voor meer info over het project klik je op deze link.