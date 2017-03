Ingrijpende werken in Hulshouts centrum na bouwverlof

Hulshout - Na het bouwverlof starten in Hulshout ingrijpende werken aan het Vital Celenplein en een deel van de Grote Baan. Finaal wil het bestuur een droog, veilig en aangenaam centrum.

Met een infobrochure werden de inwoners van Hulshout op de hoogte gebracht van de op stapel staande wegen- en rioleringswerken op het wegtracé van de Grote Baan, tussen de Molenstraat en de Hooistraat, in Hulshout. Ook het Vital Celenplein krijgt een grondige facelift. Van de werken liggen sommige inwoners op het eerste gezicht niet echt wakker. “Ik trek me er niet veel van aan”, aldus Suzanne Peeters die op het Vital Celenplein woont. “We zullen zien wat er gebeurt. Voor de zelfstandigen breekt waarschijnlijk een vervelende tijd aan, maar in het leven moet je soms wat geduld hebben en verdraagzaam zijn. Als je je overal druk over maakt, heb je toch geen leven meer. Maar ik denk dat het nieuwe plein een verbetering zal zijn op voorwaarde dat ze de zaak ernstig aanpakken.”

Voorrang

Dat het ingrijpende werken zijn, staat buiten kijf. De verkeerslichten aan het Vital Celenplein moeten plaatsmaken voor een voorrang hebbende verkeersstroom vanuit de Booischotsesteenweg via de Kerkstraat richting Heultje. “Met infrastructurele snelheidsremmende maatregelen op de Grote Baan wordt dat duidelijk zichtbaar”, vertelt schepen van Openbare werken Joost ­Verhaegen (CD&V). “De verkeerslichten blijven aan weerszijden van de Grote Baan, maar tijdens de daluren kunnen ze uitgezet worden.” Alle andere hindernissen, de parkeerplaatsen en bushaltes, worden verplaatst of herschikt. “We voorzien een halte naast de rijweg richting Heist, en eentje op de weg richting Heultje. Op de Booischotsesteenweg komt ook een kleine halte. Voorts worden de dwarse parkeerplaatsen ter hoogte van de kerk herschikt met de rijweg mee en komen de staanplaatsen op de Grote Baan, ter hoogte van de Molenstraat, naast de weg te liggen”, luidt het.

Echt plein

Het Vital Celenplein moet volgens het bestuur weer een echt plein worden. “Het is de bedoeling een boulevard te creëren, van deur tot deur. Het mag een plein zijn met een andere ondergrond en de mogelijkheid tot het plaatsen van terrasjes. Fietsen kunnen gestald worden in een overdekte stalling. Het plein behoudt voldoende parkeercapaciteit”, aldus burgemeester Geert Daems (CD&V). Er verdwijnen een tiental parkeerplaatsen, maar het bestuur hoopt dat verlies op te vangen met de nieuwe parking achter de kerk. “Die is te ver af gelegen”, zegt een medewerker van het vlakbij gelegen postkantoor. “Nu laten we onze wagens overdag achter op het plein. Als er tien plaatsen verdwijnen, vrees ik problemen.” In het hele dossier is er een belangrijke plaats voor de zwakke weggebruikers die afgescheiden en hoger liggende fietspaden krijgen. Ook de wateroverlast bij zwaar weer moet binnenkort verleden tijd zijn.

Geen subsidies

Met de werken is een investering van 2,7 miljoen euro gemoeid. Op subsidies moet de gemeente niet rekenen. Tegen eind 2018 moet de klus geklaard zijn. Er zijn verschillende infoavonden gepland.