Geen nieuwe kledingcontainers op Hulshouts grondgebied

Een kledingcontainer in het Vlaamse land. Foto: Francis Croes

Hulshout - Er mogen in Hulshout op publiek domein geen nieuwe kledingcontainers meer bijkomen. Dat zegt schepen van Milieu Rist Heylen(Groen) op vraag van oppositiepartij N-VA.

Oppositiepartij N-VA informeerde afgelopen gemeenteraad bij het gemeentebestuur naar de stand van zaken rond de aanwezigheid van kledingcontainers op het openbaar domein in de gemeente. Volgens N-VA dienen de organisatoren achter de kledingcontaners niet het goede doel en gaat het eerder om commerciële initiatieven.

Geen extra containers

Schepen van Milieu Rist Heylen (Groen) liet weten geen nieuwe kledingcontainers toe te laten op het openbare grondgebied van de gemeente. "Er is een standstill op het vlak van de kledingcontainers", aldus Heylen. "Op dit moment zijn er dertien van dergelijke containers aanwezig op het openbare domein in de gemeente."

Regeling IOK

Heylen zei de regeling van de Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen af te wachten. "Zij werkt momenteel aan een oplossing voor de kledingcontainers. Bedoeling is een raamcontract met een openbare aanbesteding uit te werken."

Vrees voor vlucht naar privédomein

De uitbaters van de kledingcontainers betalen op dit moment geen taksen voor de inname van het publieke domein. N-VA vroeg zich dan ook af waarom de meerderheid terzake geen actie neemt. "Als we actie zouden ondernemen vrezen we dat de uitbaters hun toevlucht zullen zoeken naar het privé-domein waardoor we ze moeilijker kunnen vatten", aldus nog Heylen.