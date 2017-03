Herseltse burgemeester pleit voor zituur vrederechter op neutrale plek in gemeente

Volgens Luc Peetermans zou de bewoner voor eerstelijns hulp terecht moeten kunnen bij de vrederechter in een neutrale zone in het gemeentehuis of een ander overheidsgebouw in de buurt. Foto: Alain Trappeniers

Herselt - Burgemeester Luc Peetermans van Herselt denkt aan een zituur voor vrederechters op een neutrale plek in de gemeente. Met dit voorstel wil hij de drempel tot de eerstelijns rechtsbedeling verlagen.

Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van enkele vredegerechten in de Kempen stuurde burgemeester Luc Peetermans (CD&V) van Herselt partijgenoot en minister van Justitie Koen Geens een voorstel om de vrederechter een neutrale plek te geven in het gemeentehuis of een ander overheidsgebouw in de buurt.

“Juridisch moet daar een mouw aan te passen zijn, zodat de scheiding der machten gerespecteerd wordt”, aldus Peetermans. “Bovendien denk ik dat met deze maatregel de drempel tot de vrederechter zal verlagen in die zin dat de burger in zijn eigen gemeente voor advies en bemiddeling onmiddellijk terecht kan bij een persoon die door zijn of haar deskundigheid en ervaring het nodige gezag uitstraalt. Daardoor kunnen conflicten beter voorkomen worden.”

Naar analogie met de politiek denkt Peetermans aan een “zituur” van de vrederechter.