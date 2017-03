Bewoners ongerust na brand bij Herseltse biogasinstallatie Greenergy

Herselt / Hulshout - Bij biogasinstallatie Greenergy in Herselt heeft dinsdagavond een brand gewoed. Er raakte niemand gewond. Na dit nieuwe incident neemt de ongerustheid bij de omwonenden toe.

Brandweerploegen van Westerlo, Herentals en Geel rukten dinsdagavond rond 17.30u massaal uit naar de Dieperstraat in Herselt. Daar was brand uitgebroken in een loods van de in de buurt al jaren omstreden biogasinstallatie Greenergy. “De brandweerwagens staken mij voorbij toen ik op weg naar huis was”, zegt een buurtbewoner die liever anoniem blijft. “Mijn voorgevoel dat er iets gebeurd was in de biogasinstallatie werd later bewaarheid.”

Grote rookontwikkeling

Over de precieze oorzaak van de brand kon burgemeester Luc Peetermans (CD&V) van Herselt, die ter plaatse kwam, zich niet uitspreken. “Blijkbaar is een transportband (met restmassa, red.) in brand gevlogen in een betonnen bunker van het bedrijf”, aldus Peetermans. “De vuurhaard bevond zich op een hoogte van zes meter. Aanvankelijk was er erg veel rook, maar nu is de situatie volgens de brandweer onder controle. Er zijn niet echt risico’s geweest op giftige dampen of ontploffingen. Er is dan ook niemand gewond geraakt. Het was ook niet nodig het rampenplan af te kondigen.”