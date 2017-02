Internationale Vrouwendag in Herseltse VTC De Mixx

Herselt - De Internationale Vrouwendag strijkt ook dit jaar neer in de Zuiderkempen. Op zaterdag 4 maart 2017 van 13 tot 17.30 uur vinden er tal van activiteiten plaats in VTC De Mixx in Herselt.

Bouger

Het is alweer de negende editie van de Internationale Vrouwendag in Herselt. Een feestje van en voor vrouwen met een markt, terrassen met hapjes en drankjes, een ruiltafel, optredens door dansstudio Bouger, een boekenverkoop, repair café, wellness (voetreflexologie en stoelmassage), beauty en verzorging (manicure en glamourfotografie "voor en na").

Modeshow, workshops en lezingen

Traditioneel is er een modeshow. Deuren om 19.30 uur, start om 20 uur. Kaarten: 10 euro aan de kassa, in voorverkoop betaal je 7 euro (telkens cava of fruitsap inbegrepen). Tickets verkrijgbaar bij de deelnemende handelaars en bij de Herseltse Cultuurdienst. Voorts zijn er workshops theelichtjes en tafelkleed gewichten. Ook zal De Levensschool uit Tongerlo een lezing geven rond “Versterk je zelf genezend vermogen door natuurlijke gezondheidszorg” en komt Els Vloebergh van boederij (zelfpluktuin) Plukhof uit Wiekevorst vertellen over haar levenszoektocht.

Praktisch

De lokale Internationale Vrouwendag is een organisatie van de Herseltse Cultuurdienst. Voor meer info stuur je een mailtje naar cultuur@herselt.be of 014-53. 90.57.