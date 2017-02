Openbare zorgcentra gaan samenwerken, ook Hulshout doet mee

Hulshout - Om de ouderenzorg betaalbaar te houden, stappen zeven openbare woonzorgcentra en het woonzorgcentrum Ter Kempen in de Zorgvereniging Kempen. Dit moet tot een grotere efficiëntie leiden. Ook Hulshout doet mee.

Acht woonzorgcentra gaan samenwerken. Het gaat om de die van de OCMW's van Hulshout, Grobbendonk, Balen, Meerhout, Hoogstraten, Herentals en Geel en het gespecialiseerde woonzorgcentrum Ter Kempen in Meerhout, voor mensen met een mentale of psychische aandoening. Samen staan ze voor 688 bedden en wordt de Zorgvereniging Kempen het grootste samenwerkingsverband van Kempense woonzorgcentra. “We willen onze plaats behouden in het landschap”, zegt de Herentalse OCMW-voorzitter Fons Michiels (CD&V).

Zorg kost handenvol geld

Residentiële ouderenzorg kost veel geld. Om de efficiëntie te vergroten, fuseren woonzorgcentra of gaan ze samenwerken. De schaalvergroting is al langer merkbaar in de privésector. “Maar we willen een openbaar alternatief behouden”, zegt Griet Smaers (CD&V), OCMW-voozitter van Geel. “Elk openbaar woonzorgcentrum is wel eens benaderd door de privésector met een overnamevoorstel. Maar door actief te blijven in de ouderenzorg, kunnen we als lokale besturen marktregulerend optreden. Zo garanderen we dat de residentiële ouderenzorg betaalbaar en kwaliteitsvol blijft.”

Samen aankopen

De aangesloten woonzorgcentra kunnen samen aankopen, gespecialiseerd personeel delen, de personeelsbezetting beter afstemmen op pieken en dalen of afwezigheden. “Samen kunnen we ons ook beter wapenen tegen de uitdagingen die de vergrijzing meebrengt”, meent Griet Smaers. “We zouden zorg op verplaatsing kunnen organiseren door de inzet van mobiele thuis- of buurtzorgteams die aan de woonzorgcentra verbonden zijn.