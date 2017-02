Meer slagkracht voor politie Zuiderkempen in strijd tegen criminaliteit 2.0

Hulshout / Herselt - In de kantoren van de federale politie in Leuven is donderdag de nieuwe wet op de Bijzondere Opsporingsmethoden voorgesteld. Met de nieuwe regels krijgen het gerecht en de politie meer slagkracht om de zware criminaliteit aan te pakken. Dat is ook goed nieuws voor de politie Zuiderkempen.

Een zichtbaar tevreden Marc Van de Plas, directeur van de federale gerechtelijke politie in Leuven, stelde donderdag zijn kantoren ter beschikking van zijn federale collega's, minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en het (regionale en nationale) parket voor de voorstelling van de uitgebreide, geactualiseerde en toekomstbestendige wet op de Bijzondere Opsporingsmethoden. In gerechtelijke en politieke kringen bekend als BOM 2.0.

Criminaliteit 2.0

"Met deze nieuwe wet krijgen we een krachtig en uitgebalanceerd wapen om de criminaliteit 2.0 te gaan bestrijden", aldus federaal magistraat Jan Kerkhofs. "Deze wet komt tegemoet aan een concrete en prangende vraag om hoofd te kunnen bieden aan de manier waarop misdaden tegenwoordig worden gepleegd." De technologie evolueert razendsnel, de maatschappij leeft veel meer digitaal en criminelen bleven uiteraard niet achter.

Hopeloos verouderd

Volgens de initiatiefnemers was de vorige wet die dateert van 2003, hopeloos verouderd en bood ze het gerecht en politie weinig rechtszekerheid. Zo zal een agent in de toekomst een rechtmatig in beslag genomen smartphone kunnen doorzoeken. Voor het kraken van paswoorden, een zoekactie op de cloud of een undercoveractie op het internet, waarbij de agent als "klant" contact opneemt met een verkoper van gestolen spullen, is de toestemming vereist van het parket. Voor zware misdaden in het kader van een gerechtelijk onderzoek is nog altijd de tussenkomst van een onderzoeksrechter nodig. "Pedofielen moeten beseffen dat de twaalfjarige waarmee ze chatten weleens een speurder kan zijn", verduidelijkt politiedirecteur Marco Van Laere.

Privacy

"Het recht op privacy is met deze wet goed omkaderd. Mensen die ter goeder trouw zijn hebben niets te vrezen", aldus minister van Justitie Koen Geens. "Zij die misdrijven plegen, daarentegen, des te meer." Ook de telefoontap werd geactualiseerd. Was er vroeger enkel een controle van gesprekken tijdens de overbrenging van de communicatie, dan kunnen misdadigers nu zonder medeweten vanop afstand gemonitord worden (legal hacking), zelfs op hun Facebook of Whatsapp. In die zin is de nieuwe wetgeving technologieneutraal.

High tech opsporingsmateriaal

Al die nieuwe opsporingstechnieken vergen uiteraard ook higtech opsporingsmateriaal. "De federale gerechtelijke politie krijgt voor 6,5 miljoen euro nieuwe hoogtechnologische onderzoeksapparatuur", besluit de minister van Justitie.