De Merode populairste op wandelnetwerkensite

Hulshout - Wandelnetwerk de Merode is veruit het populairste wandelnetwerk van Vlaanderen. Dat zegt Sven Nijs, eigenaar van de website wandelknooppunt.be.

Sven Nijs startte op 14 juli vorig jaar met de registratie van alle bewegingen op wandelknooppunt.be. “Telkens een gebruiker een wandeltocht heeft gedownload (afdruk, GPX-bestand of import in de app) werd de gekozen wandelroute opgeslagen”, aldus Nijs. “Elke keer wanneer een gebruiker één van deze 3 acties onderneemt, kan ik er redelijk zeker van zijn dat de gekozen wandeltocht ook effectief zal gewandeld worden.”

De Merode top

Na zes maanden tellen steekt het wandelnetwerk de Merode er met kop en schouders bovenuit. “Er werden in de gegeven periode maar liefst 50.548 wandelroutes gedownload. Daarvan waren er 6.249 voor de Merode, of 12,4 procent van het totaal aantal registraties. Op de tweede en derde plaats staan de Kempense Hoven en de Hagelandse Heuvels met respectievelijk 3.429 en 3.250 downloads”, luidt het.

Knooppunt 100

Nijs mat ook welke individuele wandelknooppunten het populairst zijn. En alweer bleek knooppunt 100 aan de abdij van Averbode (de Merode) de populairste te zijn. “Het knooppunt was maar liefst 1.968 keer opgenomen in een wandelroute”, aldus nog Nijs. Wie meer info wil over de wandelnetwerken in Vlaanderen surft naar www.wandelknooppunt.be.

Hulshout

Ook de gemeente Hulshout behoort tot het de Merodegebied.